16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россиянин в среднем съедает до 100 мандаринов в год, из которых более 30 – к Новому году ВТБ: доля вкладов и накопительных счетов в "копилке" россиян превысила 90% 56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес НОВИКОМ провел конференцию для предпринимателей Самарской области ВТБ: ставки по вкладам достигли своего пика

Банки Финансы

НОВИКОМ опубликовал отчет о выполнении целей устойчивого развития

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год, в котором отчитался о следовании принципам экологической, социальной и корпоративной ответственности. Придерживаясь Концепции устойчивого развития, утвержденной Советом директоров банка, НОВИКОМ стремится стать лидером среди организаций основного акционера, Госкорпорации Ростех, по изменениям в области ОСК (окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление).

Фото: предоставлено Новикомбанком

По результатам прошлого года НОВИКОМ укрепился в статусе стабильного и надежного участника рынка и продолжил наращивать объемы бизнеса, учитывая принципы Концепции устойчивого развития. В основу документа заложены национальные цели развития РФ и релевантные цели ООН. Кроме того, банк успешно реализует принципы ОСК в своей деятельности.

Уже второй год НОВИКОМ классифицирует "зеленые" проекты в кредитном и гарантийном портфелях. За прошлый год банк увеличил на 57% объем корпоративных "зеленых" кредитов, на 36% вырос портфель "зеленых" гарантий.

В рамках содействия охране окружающей среды банк не только поддерживает проекты по внедрению новых технологий, но и информирует организации о форматах льготного финансирования в рамках нацпроекта "Экология". Также НОВИКОМ планомерно сокращает количество собственных несортируемых отходов и сокращает бумажный документооборот в рамках утвержденной Стратегии цифровой трансформации.

Особое внимание НОВИКОМ уделяет социальному компоненту, нацеливаясь на развитие и удержание высококвалифицированных технических кадров на предприятиях страны. Для этого в банке разработана широкая линейка розничных продуктов, флагманами которой являются социально-платежная карта и мотивационная программа "Развитие". Для сотрудников они привлекательны тем, что позволяют пользоваться программами лояльности, выгодными вкладами и кредитами по льготным ставкам. Для руководства предприятий — это эффективные инструменты укрепления кадрового состава.

Помимо этого, НОВИКОМ регулярно проводит курсы финансовой грамотности для работников промышленности. Они также доступны в онлайн-формате и снабжены титрами для людей с ограничениями по слуху.

По данным отчета, в 2023 году НОВИКОМ продолжил поддержку социальных инициатив. При содействии Воронежского регионального отделения СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка Елена Георгиева, НОВИКОМ профинансировал проекты помощи семьям, находящимся в сложной ситуации, и провел гуманитарные акции в партнерстве с фондами "Общие дети" и "Русфонд".

В части корпоративной ответственности банк сохранил высокий уровень управления и ввел новые меры поддержки работников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5