НОВИКОМ опубликовал отчет о выполнении целей устойчивого развития

НОВИКОМ опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год, в котором отчитался о следовании принципам экологической, социальной и корпоративной ответственности. Придерживаясь Концепции устойчивого развития, утвержденной Советом директоров банка, НОВИКОМ стремится стать лидером среди организаций основного акционера, Госкорпорации Ростех, по изменениям в области ОСК (окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление).

По результатам прошлого года НОВИКОМ укрепился в статусе стабильного и надежного участника рынка и продолжил наращивать объемы бизнеса, учитывая принципы Концепции устойчивого развития. В основу документа заложены национальные цели развития РФ и релевантные цели ООН. Кроме того, банк успешно реализует принципы ОСК в своей деятельности.

Уже второй год НОВИКОМ классифицирует "зеленые" проекты в кредитном и гарантийном портфелях. За прошлый год банк увеличил на 57% объем корпоративных "зеленых" кредитов, на 36% вырос портфель "зеленых" гарантий.

В рамках содействия охране окружающей среды банк не только поддерживает проекты по внедрению новых технологий, но и информирует организации о форматах льготного финансирования в рамках нацпроекта "Экология". Также НОВИКОМ планомерно сокращает количество собственных несортируемых отходов и сокращает бумажный документооборот в рамках утвержденной Стратегии цифровой трансформации.

Особое внимание НОВИКОМ уделяет социальному компоненту, нацеливаясь на развитие и удержание высококвалифицированных технических кадров на предприятиях страны. Для этого в банке разработана широкая линейка розничных продуктов, флагманами которой являются социально-платежная карта и мотивационная программа "Развитие". Для сотрудников они привлекательны тем, что позволяют пользоваться программами лояльности, выгодными вкладами и кредитами по льготным ставкам. Для руководства предприятий — это эффективные инструменты укрепления кадрового состава.

Помимо этого, НОВИКОМ регулярно проводит курсы финансовой грамотности для работников промышленности. Они также доступны в онлайн-формате и снабжены титрами для людей с ограничениями по слуху.

По данным отчета, в 2023 году НОВИКОМ продолжил поддержку социальных инициатив. При содействии Воронежского регионального отделения СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка Елена Георгиева, НОВИКОМ профинансировал проекты помощи семьям, находящимся в сложной ситуации, и провел гуманитарные акции в партнерстве с фондами "Общие дети" и "Русфонд".

В части корпоративной ответственности банк сохранил высокий уровень управления и ввел новые меры поддержки работников.