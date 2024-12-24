В селе в Самарской области сгорел трактор

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В понедельник, 23 декабря, в 7:24, загорелся трактор на ул. Заводской в с. Пестравка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.