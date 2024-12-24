Жительница Самарской области перевела деньги мошенникам, пытаясь стать аналитиком брокерской биржи

В Волжском районе Самарской области 30-летняя безработная местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшей в мессенджере пришло сообщение с положительный ответом на отклик на вакансию "аналитика брокерской биржи". Женщина заинтересовалась быстрым заработком и ответила на сообщение. Неизвестный собеседник рассказал ей об обязанностях и помог зарегистрироваться на биржевой платформе. Далее потерпевшая в течении нескольких дней пополняла со своего банковского счета электронный кошелек нового знакомого. В конце недели он обещал помочь с покупкой акций и получением первых процентов от перепродажи. Так, за три дня женщина отправила более 170 тыс. рублей.

Не получив обратной связи, женщина попыталась вывести деньги, но обнаружила, что не имеет доступа к электронному кошельку. После этого она пошла в полицию.