Жительница Самарской области перевела деньги мошенникам, пытаясь стать аналитиком брокерской биржи

В Волжском районе Самарской области 30-летняя безработная местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшей в мессенджере пришло сообщение с положительный ответом на отклик на вакансию "аналитика брокерской биржи". Женщина заинтересовалась быстрым заработком и ответила на сообщение. Неизвестный собеседник рассказал ей об обязанностях и помог зарегистрироваться на биржевой платформе. Далее потерпевшая в течении нескольких дней пополняла со своего банковского счета электронный кошелек нового знакомого. В конце недели он обещал помочь с покупкой акций и получением первых процентов от перепродажи. Так, за три дня женщина отправила более 170 тыс. рублей.
Не получив обратной связи, женщина попыталась вывести деньги, но обнаружила, что не имеет доступа к электронному кошельку. После этого она пошла в полицию.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?