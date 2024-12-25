"Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс

У военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО. Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

"Мы собрали "военный маркетплейс" совместно с банком ПСБ, в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и "положить в корзину" необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо - как для конструктора, чтобы собрать аппарат.

Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства Обороны встроена в этот процесс", - сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) позволит в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок. Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр "гибкого" производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

"Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи", - сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

"Единая Россия" с фондом "Наша Правда" создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

На XXII съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе дроны "Скворец", FPV-дрон "Овод", камикадзе самолетного типа "Привет-82МК2", система противодействия FPV-дронам "Титан", система дальней связи "Тень", бесколлекторные электродвигатели "Уфимец", ПАК "Грань", средство перехвата видеосигнала "Зеркальце", ПАК "Площадь", система мониторинга и пеленгации средств связи "Калинка", лазерный излучатель "Слепыш".

Отметим, что год назад в Самарской области запустили первый этап производства беспилотных авиационных систем на территории особой экономической зоны "Тольятти". Первая очередь завода уже производит агродроны модели "Гектор С-80". Также на сборке уже находятся БАС для мониторинга и доставки грузов. Кластер БАС в Самарской области подразумевает полный цикл: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание. К производству привлекли резидентов технопарка "Жигулевская долина".

Кроме того, в 17 школах губернии организуют специальные классы, обучающие по программам разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Также в одном из самарских техникумов работает центр практической подготовки. Обучение пройдут более 1,2 тыс. человек.