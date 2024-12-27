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Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов спасательных служб с профессиональным праздником

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем спасателя РФ работников и ветеранов отрасли.

Глава региона подчеркнул, что это праздник людей мужественных, самоотверженных, готовых в любую минуту прийти на выручку тем, кто попал в беду.

"Руководствуясь девизом МЧС — "Предотвращение, спасение, помощь", — сотрудники подразделений гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций с честью выполняют свой служебный долг, проявляя при этом высочайший профессионализм, слаженность, умение решительно действовать в самых сложных ситуациях", — сказал Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что в Самарской области как регионе, обладающем большим промышленным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой, защиту граждан от природных и технических катаклизмов обеспечивает группировка сил ГО и ЧС численностью свыше 10 тыс. человек и более 1000 единиц техники.

"У многих работников спасательных служб есть опыт работы в зоне специальной военной операции, на освобожденных территориях, где труд спасателя, часто сопряженный с риском для жизни, сегодня особенно востребован", — отметил губернатор.

В заключение он поблагодарил работников и ветеранов отрасли за вклад в обеспечение безопасности  граждан, за работу, проводимую с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий пожаров, техногенных аварий.

"Спасибо ветеранам ведомства, показывающим молодым специалистам пример организованности, сплоченности, верности своему благородному призванию. Главный итог ваших усилий — сотни, тысячи спасенных человеческих жизней", — подытожил Вячеслав Федорищев.

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