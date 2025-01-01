16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту пожара в самарском общежитии возбудили уголовное дело Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием рейсового автобуса в Самарской области По факту страшной автокатастрофы в Исаклинском районе возбудили уголовное дело Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле, связанном с аварией в самарской котельной Судимый мужчина с Дальнего Востока вновь угодил в уголовное дело, украв куртку за 4 тысячи у тольяттинца

Преступления Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием рейсового автобуса в Самарской области

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Самарской области, в котором пострадали пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области со ссылкой на информационный центр СК РФ.

Напомним, автокатастрофа с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла в ночь на 30 декабря в Исаклинском районе на трассе М-5. Из-за того, что водитель Lada Vesta не предоставила преимущество рейсовому автобусу Yutong, следовавшему по маршруту Пермь-Самара, это привело к столкновению. В результате аварии 47-летняя водитель легковушки скончалась на месте происшествия. Пострадали пять человек — два мужчины и две девочки 13 и 14 лет из легкового авто, а также 15-летняя девочка из автобуса.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. 

"Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2