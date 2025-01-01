Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием рейсового автобуса в Самарской области

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Самарской области, в котором пострадали пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области со ссылкой на информационный центр СК РФ.

Напомним, автокатастрофа с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла в ночь на 30 декабря в Исаклинском районе на трассе М-5. Из-за того, что водитель Lada Vesta не предоставила преимущество рейсовому автобусу Yutong, следовавшему по маршруту Пермь-Самара, это привело к столкновению. В результате аварии 47-летняя водитель легковушки скончалась на месте происшествия. Пострадали пять человек — два мужчины и две девочки 13 и 14 лет из легкового авто, а также 15-летняя девочка из автобуса.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.