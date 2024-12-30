В Исаклинском районе в аварию попал рейсовый автобус, есть погибший и пострадавшие

В ночь на понедельник, 30 декабря, в 3:17 в Исаклинском районе произошла автокатастрофа с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Как сообщили в МЧС, на 1144 км трассы М-5 в районе н.п. Пригорки столкнулись Lada Vesta и автобус Yutong, следовавший по маршруту Пермь-Самара.
Предварительно в результате ДТП погибла 47-летняя женщина, пострадали пять человек - два мужчины и две девочки 13 и 14 лет из легкового авто, а также 15-летняя девочка из автобуса.
На момент ДТП в автобусе находились 42 человека.
Предварительной причиной автокатастрофы по данным МЧС стало "непредоставление преимущества в движении легковым автомобилем при выезде на главную дорогу".
Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Исаклинского района. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Исаклинского района Коба Бендилиани.
"Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства при содержании дороги. Ход доследственной проверки прокуратурой взят на контроль", - сообщили пресс-службе надзорного ведомства.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.