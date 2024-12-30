В Исаклинском районе в аварию попал рейсовый автобус, есть погибший и пострадавшие

В ночь на понедельник, 30 декабря, в 3:17 в Исаклинском районе произошла автокатастрофа с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили в МЧС, на 1144 км трассы М-5 в районе н.п. Пригорки столкнулись Lada Vesta и автобус Yutong, следовавший по маршруту Пермь-Самара.

Предварительно в результате ДТП погибла 47-летняя женщина, пострадали пять человек - два мужчины и две девочки 13 и 14 лет из легкового авто, а также 15-летняя девочка из автобуса.

На момент ДТП в автобусе находились 42 человека.

Предварительной причиной автокатастрофы по данным МЧС стало "непредоставление преимущества в движении легковым автомобилем при выезде на главную дорогу".

Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Исаклинского района. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Исаклинского района Коба Бендилиани.

"Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства при содержании дороги. Ход доследственной проверки прокуратурой взят на контроль", - сообщили пресс-службе надзорного ведомства.