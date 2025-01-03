В Самаре угарным газом отравился ребенок

В пятницу, 3 января, в 1:12 в Самаре поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома № 11 на ул. Вятской.
В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка, после медицинского осмотра направлена на амбулаторное лечение.
Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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