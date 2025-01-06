В Самаре 44 дома остались без холодной воды из-за утечки на водоводе

В понедельник, 6 января, произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в Октябрьском районе Самары на ул. Советской Армии, 205, сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщения об утечке поступило в чрезвычайное ведомство в 13:36. На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 24 многоквартирных и 20 частных жилых домов, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 22:00 6 января.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?