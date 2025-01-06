В Самаре 44 дома остались без холодной воды из-за утечки на водоводе

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В понедельник, 6 января, произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в Октябрьском районе Самары на ул. Советской Армии, 205, сообщает региональное ГУ МЧС.