АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) на территории Самарской области.

Техническое перевооружение прошли четыре коммерческих и три оперативных СИКН. Пять из них реализованы на площадке "Самара" и два — на приемо-сдаточном пункте "Новокуйбышевский". СИКН позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры количества и качества транспортируемого сырья, контролировать соответствие фактических объемов поставок запланированным, а также своевременно реагировать на изменение параметров транспортировки.

Комплекс работ проводился в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия на 2024 год, а также программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов и программы внедрения систем обработки информации (СОИ) отечественного производства.

Новые СОИ имеют максимально адаптированный функционал, интуитивно понятный интерфейс, а также соответствуют требованиям точности вычисления. Программное обеспечение полностью соответствует требованиям нормативной документации в части информационной безопасности и надежно защищено от вирусов и кибератак.

Оборудование производится на мощностях центра промышленной автоматизации (ЦПА) АО "Транснефть - Автоматизация и Метрология" (г. Нижний Новгород). Собственное производство обеспечивает доступность компонентов и комплектующих, а также обеспечивает надежную техническую поддержку программного обеспечения непосредственно от разработчика, что в свою очередь минимизирует риск возникновения отказов оборудования.

Полное импортозамещение и независимость информационно-вычислительной инфраструктуры систем измерений количества и показателей качества нефти от геополитической обстановки является одним из основных векторов развития АО "Транснефть - Приволга".

К 2027 году планируется заменить все СОИ коммерческих СИКН предприятия, что позволит унифицировать как программное обеспечение, так и аппаратную часть. В свою очередь это упростит обучение персонала и позволит сократить перечень необходимого технологического резерва для проведения технического обслуживания и ремонтных работ.