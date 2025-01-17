С 18 января в Самаре изменится схема движения транспорта на ул. Советской Армии

В субботу, 18 января, утром в связи с ремонтом водовода на ул. Советской Армии изменится схема движения транспорта, включая общественный.

Восстановительные работы будут проходить возле домов № 223 и № 212, с 9:00 18 января до 05:00 20 января.

В связи с этим будет закрыт участок ул. Советской Армии от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

На время проведения работ скорректируют и трассу следования общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 35 и № 21 м поедут в объезд: по ул. Потапова — при движении в направлении ул. Ново-Садовой, по ул. Гастелло — при движении в обратном направлении.

По данным ООО "Самарские коммунальные системы", в период вывода участка коммуникаций из эксплуатации отключать потребителям воду не планируется. В здания, запитанные от ремонтируемой линии, вода будет поступать по резервному трубопроводу.