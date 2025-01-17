С 18 января в Самаре изменится схема движения транспорта на ул. Советской Армии

В субботу, 18 января, утром в связи с ремонтом водовода на ул. Советской Армии изменится схема движения транспорта, включая общественный.
Восстановительные работы будут проходить возле домов № 223 и № 212, с 9:00 18 января до 05:00 20 января.
В связи с этим будет закрыт участок ул. Советской Армии от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.
На время проведения работ скорректируют и трассу следования общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 35 и № 21 м поедут в объезд: по ул. Потапова — при движении в направлении ул. Ново-Садовой, по ул. Гастелло — при движении в обратном направлении.
По данным ООО "Самарские коммунальные системы", в период вывода участка коммуникаций из эксплуатации отключать потребителям воду не планируется. В здания, запитанные от ремонтируемой линии, вода будет поступать по резервному трубопроводу.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?