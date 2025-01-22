В Похвистневском районе на пожаре погиб пожилой мужчина

Во вторник, 21 января, в 9:30 в пос. Ягана-Ту Похвистневского района загорелся частный дом, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию в 35 "квадратов". С ним боролись 14 человек и три автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 10:12.

В МЧС отметили, что при пожаре погиб 76-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.