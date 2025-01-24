В Тольятти из горящего дома спасли 5 человек, еще 15 были эвакуированы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 января, в 22:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Тополиная, 46 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.