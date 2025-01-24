В Тольятти из горящего дома спасли 5 человек, еще 15 были эвакуированы

В четверг, 23 января, в 22:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Тополиная, 46 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 25 кв. м.
На тушение были направлены 39 огнеборцев и 14 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:36.
В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Во время тушения пожарные спасли пять человек, эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !