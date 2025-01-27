В Самаре открылся новый филиал "Детского епархиального образовательного центра"

26 января 2025 года в Самаре состоялось торжественное открытие нового филиала Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр" при храме в честь иконы Божией Матери "Умиление" по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 47А.
НФ "Детский епархиальный образовательный центр" является уникальной системой дополнительного образования. На сегодняшний день в системе НФ "ДЕОЦ" обучаются 10 530 детей в 27 учебных филиалах по всей Самарской области.
Обучение во всех филиалах абсолютно бесплатное. Спектр образовательных программ очень широк: самооборона, теннис, вокал, хоровое пение, основы православной культуры, рисование, декоративно-прикладное искусство, шахматы и другие занятия.
Филиалы фонда располагаются в самых густонаселенных районах города Самара и других населенных пунктов, где учреждения дополнительного образования особенно востребованы большим количеством детей.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения