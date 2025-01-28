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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар на нефтеперекачивающей станции в Самарской области

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар для нефти на нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка" Самарского районного нефтепроводного управления. Резервуар вертикальный стальной (РВС) объемом 5 тыс. куб. м построен на месте ранее демонтированного.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительство нового резервуара проводилось c февраля 2024 года в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга". Цель — повышение технологической надежности резервуарных парков.

Было использовано около 128 тонн металлоконструкций. В процессе строительства выполнено устройство кольцевого фундамента, монтаж металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов.

Новый РВС оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его безаварийную работу. Обустроено защитное обвалование и каре для резервуара, установлена система пожаротушения и вспомогательные коммуникации, смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики. Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуара и оборудования.

Кроме того, проведены работы по обустройству бетонной стенки по периметру резервуара, предназначенной для предотвращения разлива нефти в случае нештатной ситуации. Также в каре выполнена щебеночная отсыпка по предварительно уложенному противофильтрационному экрану. Все оборудование отвечает современным требованиям типовых проектных решений, применяемым при строительстве объектов трубопроводного транспорта нефти. Использованные при строительстве материалы характеризуются повышенной износостойкостью и прочностью.

Успешно проведенное 72-часовое комплексное опробование подтвердило работоспособность и максимальную степень надежности резервуара и всех вспомогательных систем. Соответствие РВС всем правилам и нормам технических регламентов подтверждено Ростехнадзором. После проведения комплексного опробования резервуар введен в эксплуатацию.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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