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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" реконструировало в 2024 году более 79 км нефтепроводов в четырех регионах

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги производственной деятельности в 2024 году. В числе приоритетных задач — модернизация производственных мощностей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

С целью повышения надежности и безопасности эксплуатации опасных производственных объектов предприятие реализует долгосрочную масштабную программу комплексной реконструкции линейной части и площадочных объектов, направленную на внедрение современных технологий и автоматизацию производственных процессов.

В минувшем году предприятие реконструировало 79,2 км нефтепроводов в Оренбургской, Самарской, Ростовской и Волгоградской областях. Были завершены работы по техническому перевооружению девяти резервуаров на пяти производственных объектах в Самарской и Саратовской областях, выполнена замена 10 магистральных насосных агрегатов и четырех электродвигателей, 33 задвижек на производственных объектах, реконструированы 3,5 км высоковольтных линий электропередач.

В общей сложности по программе техперевооружения и реконструкции (ТПР) в 2024 году введено в эксплуатацию 107 объектов.

Продолжается комплексная реконструкция линейной производственно-диспетчерской станции "Самара". Из 104 объектов, запланированных к реализации до 2033 года, фактически введено в эксплуатацию 94 объекта. Реализация программы началась в 2013 году и была разделена на несколько этапов, так называемых пусковых комплексов. Главной задачей масштабной реконструкции является повышение надежности и безопасной эксплуатации объекта.

Другим крупным проектом по перевооружению мощностей АО "Транснефть - Приволга" является реконструкция МН Куйбышев — Тихорецк. Работы начались в 2018 году. В минувшем году заменены несколько участков нефтепровода в Волгоградской и Ростовской областях, в том числе участок подводного перехода через р. Средний Егорлык. При реконструкции МН были применены современные строительные материалы, том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Проведение работ позволит повысить надёжность магистрального трубопровода и обеспечить экологическую безопасность при эксплуатации.

По программе капитального ремонта в 2024 году выполнен ремонт дефектов на линейной части нефтепроводов, технологических нефтепроводах нефтеперекачивающих станций и подводных переходах МН, устранены дефекты на резервуарах, выполнен капитальный ремонт котлов и средств ЭХЗ.

Ремонты проводятся с целью восстановления эксплуатационного ресурса объектов и поддержания достаточного технического уровня оборудования в рамках соблюдения установленных норм и требований безопасности.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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