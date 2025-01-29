В Самаре задержан водитель, сбивший насмерть женщину на Заводском шоссе

В среду, 29 января, стало известно, что водитель автомобиля, сбивший насмерть женщину на Заводском шоссе в Самаре, задержан, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 29 января примерно в 6:40 водитель автомобиля Chevrolet Lacetti напротив дома №3 на Заводском шоссе сбил 50-летнюю прохожую, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте ДТП до приезда "скорой помощи". А водитель скрылся с места происшествия.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель задержан. Полицейскими проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!