В Самаре задержан водитель, сбивший насмерть женщину на Заводском шоссе

В среду, 29 января, стало известно, что водитель автомобиля, сбивший насмерть женщину на Заводском шоссе в Самаре, задержан, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 29 января примерно в 6:40 водитель автомобиля Chevrolet Lacetti напротив дома №3 на Заводском шоссе сбил 50-летнюю прохожую, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте ДТП до приезда "скорой помощи". А водитель скрылся с места происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель задержан. Полицейскими проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.