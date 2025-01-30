Миллиард на мусор: в Самарской области ищут подрядчиков по вывозу ТКО

АО "Экология" опубликовало несколько лотов на сайте госзакупок, связанных с оказанием услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Самарской области.

Суммарная стоимость трех лотов составляет 1,12 млрд рублей. Подрядчиков ищут как на самарские внутригородские районы, так и на муниципальные.

Первый лот касается оказания услуг в Камышлинском, Клявлинском, Похвистневском, Челно-Вершинском районах и городе Похвистнево в период с 1 марта по 31 октября 2025 года. Начальная цена контракта - 131, 4 млн рублей.

Второй лот охватывает Волжский район, а также Новокуйбышевск, Чапаевск и Куйбышевский район Самары. Время оказания услуг аналогичное - с 1 марта по 31 октября, но сумма контракта уже иная - 484,5 млн рублей.

Дороже всего вывоз мусора обходится Самаре - на транспортирование ТКО с начала марта по конец октября в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Самарском районах города выделяют полмиллиарда - 506,45 млн рублей.

Победителей торгов по всем лотам планируют определить после 17 февраля.

В техзаданиях отмечается, что вывоз ТКО с мест их накопления осуществляется исполнителем с учетом следующих требований к времени вывоза: с 1 июня 31 августа по будням с 8:00 до 23:00, в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни - с 10:00 до 23:00. С 1 сентября по 31 мая время работы сокращается на час - до 22:00 вместо 23:00.