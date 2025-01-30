16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский производитель детских товаров внедряет бережливое производство Константин Яшин: "Наша задача — развитие беспилотной отрасли" Самарские дроны будут представлены на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации НАИС Миллиард на мусор: в Самарской области ищут подрядчиков по вывозу ТКО Алексей Пальгов: "Визит президента в Самарскую область стал важным событием для региона, в том числе и для транспортной отрасли"

Экономика и бизнес

Миллиард на мусор: в Самарской области ищут подрядчиков по вывозу ТКО

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 528
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Экология" опубликовало несколько лотов на сайте госзакупок, связанных с оказанием услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Самарской области.

Фото: Волга Ньюс

Суммарная стоимость трех лотов составляет 1,12 млрд рублей. Подрядчиков ищут как на самарские внутригородские районы, так и на муниципальные.

Первый лот касается оказания услуг в Камышлинском, Клявлинском, Похвистневском, Челно-Вершинском районах и городе Похвистнево в период с 1 марта по 31 октября 2025 года. Начальная цена контракта - 131, 4 млн рублей.

Второй лот охватывает Волжский район, а также Новокуйбышевск, Чапаевск и Куйбышевский район Самары. Время оказания услуг аналогичное - с 1 марта по 31 октября, но сумма контракта уже иная - 484,5 млн рублей.

Дороже всего вывоз мусора обходится Самаре - на транспортирование ТКО с начала марта по конец октября в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Самарском районах города выделяют полмиллиарда - 506,45 млн рублей.

Победителей торгов по всем лотам планируют определить после 17 февраля.

В техзаданиях отмечается, что вывоз ТКО с мест их накопления осуществляется исполнителем с учетом следующих требований к времени вывоза: с 1 июня 31 августа по будням с 8:00 до 23:00, в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни - с 10:00 до 23:00. С 1 сентября по 31 мая время работы сокращается на час - до 22:00 вместо 23:00.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2