БК "Самара" проиграл "Астане" — 67:75

"Самара" в выездном матче Единой Лиги ВТБ уступила "Астане" — 67:75.

Почти три минуты наша команда не могла набрать очки. Пока Глеб Голдырев не положил в цель трехочковый. Как оказалось, это Глеб еще пристреливался: еще три трехи от него — и за три минуты до конца стартового периода самарцы повели "+15" (22:7). Но хозяева еще до завершения четверти сократили отставание вдвое (24:16), а в начале второго свели разницу к минимуму: 27:26. Коллективными усилиями "Самара" удержала лидерство, в какой-то момент вроде бы вновь чуть оторвалась (38:31) — и вновь упустила инициативу: на большой перерыв наша команда уходила уже отстающей (39:40).

В начале третьей четверти самарцы выдали неплохой отрезок и, казалось, вернули себе иницитиву. Но "Астана", уже поймав игру, быстро восстановила равенство. До конца десятиминутки соперники несколько раз сменили друг друга в роли лидера. С небольшим заделом на заключительный период вышли хозяева: 54:57 не в пользу "Самары". И вот здесь-то атака у нашей команды совсем разладилась: всего 2 очка за семь минут — и отставание выросло уже до "-15" (56:71). Отыграться наша команда уже не сумела.

67:75 — поражение "Самары". Следующий матч "Самара" проведет дома: 1 февраля наша команда примет "Парму".