Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в Самаре

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В четверг, 30 января, в 9:55, начался пожар в доме на ул. Печерская, 33а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.