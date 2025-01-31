Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в Самаре

В четверг, 30 января, в 9:55, начался пожар в доме на ул. Печерская, 33а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Горели вещи в квартире на площади 6 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 27 человек. Пожар удалось ликвидировать в 10:17.
Огнеборцы эвакуировали и спасли четырех человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !