16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "В Новый год — без долгов!" Эксперты "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали о преимуществах оплаты тепла по факту потребления на семинаре Общественной палаты Самарской области Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности для первоклассников самарской школы №76 Миллиард на мусор: в Самарской области ищут подрядчиков по вывозу ТКО 100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла по факту потребления в 2024 году

ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "В Новый год — без долгов!"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" озвучил лицевые счета клиентов, победивших в акции "В Новый год — без долгов!" В этом году призовое зачисление в размере 1000 рублей на оплату энергоресурсов получат 448 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, что традиционная новогодняя акция для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" прошла в конце 2024 года. Для участия в ней необходимо было до 31 декабря оплатить ноябрьское начисление за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) и внести рекомендуемый платёж за декабрь. Также важным условием было отсутствие задолженности за энергоресурсы.

В общей сложности в акции "В Новый год — без долгов!" приняли участие более 77,5 тысяч клиентов — физических лиц, которым были списаны пени на сумму более 31 млн рублей.

"Каждый из горожан, выполнивших условия акции, смог списать пени, а ряд счастливчиков — стали победителями розыгрыша. Строчку с кэшбэком эти клиенты увидят в своих квитанциях за февраль 2025 года", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Лицевые счета победителей акции "В Новый год — без долгов!" (2024-2025)

Самара

30198168705, 30354685008, 30119924282, 30352282064, 30357664678, 30353678330, 30328544982, 30351187724, 30110982658, 30350489123, 30190430710, 30350483103, 30324716492, 30359480585, 30323250151, 30356477856, 30320503834, 30356689443, 30320535748, 30359092795, 30321570924, 2401804100, 30110039516, 1525793100, 30353655025, 4326793100, 30119023770, 7349104100, 30195419589, 2755004100, 30324287266, 234953526, 30325465850, 2632893100, 30118052154, 2881604100, 30192844005, 412793100, 30119950213, 1834204100, 30325432709, 6459704100, 30320386493, 2861704100, 30321652463, 4495993100, 30118138127, 3195852807, 30118992309, 6771804100, 30119175970, 3547893100, 30350746863, 4084304100, 30328400856, 1194732954, 30111823821, 8380914329, 30194315667, 8513404100, 30118121856, 4616785346, 30329482344, 6675004100, 30352569096, 4840204100, 30321908865, 3272014100, 30119819305, 234604100, 30110985000, 2999693100, 30190761621, 3985993100, 30198435071, 1676204100, 30354761879, 834004100, 30190401242, 3302024233, 30478500589, 5561604100, 30193644682, 5247104100, 30326964039, 1641664225, 30351223839, 3443104100, 30195058003, 9127704100, 30193366436, 83693100, 30194603016, 8231793100, 30320454871, 7056993100, 30195430693, 8466014100, 30321976968, 6645504100, 30196414982, 1948204100, 30118182833, 3833993100, 30352577786, 5843404100, 30110861239, 6760804100, 30323904709, 5457404100, 30194257992, 9876804100, 30111081080, 4364593100, 30195046066, 115304100, 30191392789, 4968804100, 30194622537, 9221904100, 30350516521, 1705004100, 30119948069, 4268993100, 30199834412, 8227504100, 30119064362, 1429593100, 30354218718, 2977593100, 30118803577, 3485104100, 30350427433, 1251904100, 30118012343, 3054893100, 30119800133, 2089004100, 30190408029, 7128911908, 30326028606, 2744404100, 30194628737, 6685593100, 30190336994, 9413614488, 30196370075, 8539204100, 30111857657, 9384104100, 30352991248, 8529004100, 30356692097, 9550793100, 30353690431, 1577693100, 30352693107, 7193593100, 30350185380, 2920793100, 30357582359, 8629604100, 30470800844, 234004100, 30353384023, 5222404100, 30352391575, 9447104100, 30350882445, 3939704100;

Тольятти

50197247097, 30130886969, 50197284018, 30130861923, 50197290023, 30130985114, 50197221071, 30400703337, 50197242056, 30130083296, 30450930853, 30130199739, 30455448578, 30130956037, 30455530806, 30131116813, 30451447903, 30266114808, 30457534847, 30265151920, 30455143057, 30261312202, 30455342873, 30268190062, 30451438297, 30266022950, 30457732177, 30265505936, 30450352226, 30265171886, 30131054088, 30260714022, 30130197464, 30264668766, 30139944061, 30263244186, 30131181570, 30264292746, 30130043859, 30267684215, 30131844202, 30268972631, 30138048623, 30261574847, 30407616058, 30267786586, 30131109624, 30262787623, 30131004167, 30261020594, 30139091759, 30265552678, 30131138196, 30264688981, 30131133425, 30268131412, 30139839997, 30266947391, 30400801829, 30265981251, 30139174976, 30261382319, 30139893331, 30267684192, 30130114620, 30265613296, 30130145578, 30266115443, 30138129757, 30260329049, 30402700414, 30265479689, 30131027037, 30262591314, 30139972187, 30262365223, 30402318633, 30266469279, 30131808024, 30261674383, 30131154092, 30265553398, 30130058822, 30265403982, 30131827496, 30264712436, 30139121944, 30263144356, 30138837795, 30260014144, 30131177527, 30264009186, 30139023140, 30263201095, 30130064639, 30261014709, 30138935746, 30260491263, 30131977917, 30261019583, 30400812062, 30262769360, 30401900130, 30261015229, 30138168564, 30261171055, 30139084518, 30261113656, 30138094902, 30261483149, 30130869140, 30262090620, 30131097945, 30263149860, 30130131499, 30263140399, 30139898576, 30261404085, 30138864191, 30267753609, 30139026410, 30260386183, 30407505904, 30269866999, 30139881118, 30261487216, 30138923711, 30269801522, 30139868188, 30262190961, 30139972557, 30260411354, 30131122231, 30266662470, 30139906134, 30262573104, 30131030678, 30269045047, 30130927769, 30268172939, 30138866649, 30264349101, 30130167807, 30265162900, 30262803030;

Сызрань

30301412112, 30304515155, 30306924802, 30301904484, 30301523257, 30300419389, 30309737153, 30305104792, 30301628119, 30302441984, 30309013722, 30307300172, 30308111073, 30302117401, 30301601153, 30303311994, 30309029749, 30303327530, 30302829501, 30300710474, 30300527475, 30305313124, 30309721653, 30302503283, 30302320567, 30306607890, 30308128064, 30300410725, 30302122921, 30302214981, 30301904854, 30300417238, 30308513962, 30303102710, 30306719457, 30304925916, 30305304133, 30307602621, 30307623902, 30309413958, 30305400592, 30301901627, 30306025119, 30306728897, 30306300551, 30305411953, 30302505850, 30303538332, 30309402577, 30305502507, 30307005031, 30306016556, 30301324921, 30309701685, 30302719377, 30309314637, 30300309034, 30306512009, 30308305168, 30309536951, 30302618367, 30307007583, 30304109384, 30307024460, 30306120547, 30309523588, 30304026231, 30300436720, 30302517634, 30301003822, 30304609950, 30300842008, 30301103292, 30309427107, 30308724361, 30309040078, 30304711004, 30304101568, 30300715896, 30302237057, 30300513457, 30309120225, 30300304455, 30306018336, 30301206872, 30304912052, 30303212868, 30301116500, 30302515594, 30309304644, 30303124857, 30301927205, 30307119953, 30306921716, 30300501040, 30301318462, 30308038457, 30301411157, 30301503128, 30301604981;

Новокуйбышевск

30121001332, 30121803993, 30120900827, 30129103515, 30129003439, 30128901155, 30128905211, 30120104107, 30128002570, 30128904815, 30121001472, 30121102026, 30129005252, 30129904813, 30120900377, 30128903303, 30128900285, 30120904584, 30121001208, 30121805486, 30120900572, 30129902901, 30128805313, 30120103031, 30129102334, 30128102875, 30128904430, 30128004411, 30128800017, 30121903779, 30128903200, 30128901750, 30120802594

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2