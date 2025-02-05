"Акрон" победил "Чэнду" — 3:1

В среду, 5 февраля, в Дубае в рамках "Fonbet зимние сборы" тольяттинский "Акрон" обыграл китайский "Ченду" — 3:1.
Этой зимой команды уже встречались: в первом матче сильнее оказался "Чэнду" — 1:3, единственный гол у красно-черных в той встречи забил Арсений Дмитриев.
Уже на 15 минуте хозяева открыли счет в матче после комбинации между Фернандесом, Лончаром и Дзюбой Артем прошел до штрафной и пробил в штангу — мяч отскачил тольяттинскому форварду, и со второй попытки мяч в воротах — 1:0. На 27 минуте после неудачного выхода из обороны с мячом оказался бразилец Ромуло, который пробил точно в левый нижний угол — 1:1. Под занавес первого тайма дубль оформил Артем Дзюба с подачи с углового — 2:1. Во втором тайме волжане обновили состав и забили третий, после скидки в штрафной площади хлестким ударом отличился Сергей Грибов — 3:1. Больше голов забито не было.
Следующий контрольный матч тольяттинцы проведут 9 февраля против "Чжэцзян Профешнл".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.