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Футбол Спорт

"Акрон" победил "Чэнду" — 3:1

ДУБАЙ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 февраля, в Дубае в рамках "Fonbet зимние сборы" тольяттинский "Акрон" обыграл китайский "Ченду" — 3:1.

Этой зимой команды уже встречались: в первом матче сильнее оказался "Чэнду" — 1:3, единственный гол у красно-черных в той встречи забил Арсений Дмитриев.

Уже на 15 минуте хозяева открыли счет в матче после комбинации между Фернандесом, Лончаром и Дзюбой Артем прошел до штрафной и пробил в штангу — мяч отскачил тольяттинскому форварду, и со второй попытки мяч в воротах — 1:0. На 27 минуте после неудачного выхода из обороны с мячом оказался бразилец Ромуло, который пробил точно в левый нижний угол — 1:1. Под занавес первого тайма дубль оформил Артем Дзюба с подачи с углового — 2:1. Во втором тайме волжане обновили состав и забили третий, после скидки в штрафной площади хлестким ударом отличился Сергей Грибов — 3:1. Больше голов забито не было.

Следующий контрольный матч тольяттинцы проведут 9 февраля против "Чжэцзян Профешнл".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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