Лови момент: "Ростелеком" вручит призы победителям в онлайн-играх

"Ростелеком" запустил игровой центр совместно с разработчиком Hezzl для существующих и потенциальных абонентов. Пользователи могут выбирать игры на сайте "Ростелекома" или в мобильном приложении "Мой Ростелеком", а за прохождение игровых заданий получать призы — умные колонки, подарочные сертификаты, скидки и бонусы от онлайн-кинотеатра Wink, Wildberries, "МВидео", "Лемана ПРО", "Золотое Яблоко", "Комус", "Озон", "Магнит", "Соколов", "ВК Музыка", "Литрес", "СберЗдоровье", Т2 и "Ростелекома".
В настоящий момент доступны три игры: открытые для всех "Одиссея. Три в ряд" и "Битва Героев", а также "Бонус Парк" для участников программы лояльности "Бонус". В рамках игр пользователи могут выполнять простые задания от "Ростелекома" — например, скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете и программе лояльности "Бонус", чтобы ускорить получение призов.
Чтобы принять участие и выиграть приз, нужно перейти в раздел "Игры" на сайте "Ростелекома" или в раздел "Бонус" в мобильном приложении "Мой Ростелеком", а затем выбрать игру.
В программе лояльности "Бонус" каждому участнику присваивается определенный статус в зависимости от количества подключенных услуг. Бонусы можно накапливать за оплату сервисов оператора и партнеров программы, а затем обменивать их на специальные предложения. За регистрацию в программе абоненты сразу получают 200 бонусов. Их количество можно накапливать теперь и за счет участия в мобильных играх.
Отслеживать бонусы абоненты могут в обновленном личном кабинете мобильного приложения "Мой Ростелеком". Через него клиенты совершают 270 млн операций в месяц, управляя услугами и решая свои задачи полностью дистанционно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Всего в приложении доступно более 130 разных операций.
Подробная информация о программе лояльности "Ростелекома" — на сайте rt.ru в разделе "Бонус".
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?