На пожаре в Сызрани погиб мужчина

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В пятницу, 14 февраля, в 1:56, загорелся дом на ул. Взвозной, 31 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.