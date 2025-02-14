На пожаре в Сызрани погиб мужчина

В пятницу, 14 февраля, в 1:56, загорелся дом на ул. Взвозной, 31 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 60 кв. м. На тушение направили 23 огнеборца из ПСЧ № 85, 95 и 96 и спасателей ОП МБУ АСС. Возгорание ликвидировали в 2:51.
Погиб 55-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !