Сергей Шиханов: "Забили, порадовались, выходим, пропускаем"

После победы над "Горняком-УГМК" (5:4 в овертайме) главный тренер ХК ЦСК ВВС Сергей Шиханов оценил игру своей команды.

"Игра получилась очень нервная. Но для болельщиков так интереснее, все-таки, мы играем для них. Много голов. Но для нас это не очень хорошо. Тем более, когда забиваешь гол, следующая пятерка выходит на лед, мы сразу предупреждаем, что очень внимательно нужно выходить на следующий отрезок. И тем не менее, мы два раза на этом обжигались сегодня. Забили, порадовались, выходим, пропускаем. Это, конечно, бьет по рукам. Но ребята молодцы, хоть и не без ошибок. Голы, которые мы пропустили сегодня, казались простыми, похожие друг на друга, с пятака. Хотя про это говорили. Но тем не менее, эти голы мы пропустили сегодня. Хорошо, что выиграли и спасибо болельщикам за атмосферу на матче", — подытожил тренер самарцев.