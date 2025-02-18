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Молодежная политика Общество

Учащихся Самарской области приглашают принять участие в чемпионате "Знание.Игра"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества пройдет чемпионат "Знание.Игра". Победители тематической игры получат возможность поехать в Москву на федеральный просветительский марафон "Знание.Первые".

Фото: Российское общество "Знание"

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте "Знание.Игра". Предстоящая интеллектуальная игра Российского общества "Знание" станет специальным форматом федерального просветительского марафона "Знание.Первые" и будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Участникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся исторических дат, героев, терминологии и символов этих двух событий.

В чемпионате примут участие порядка 5000 команд школьников и студентов СПО в возрасте от 14 до 18 лет. Игра пройдет во всех федеральных округах страны и будет состоять из 3 туров по 7 тематических вопросов в каждом.

"Чемпионат "Знание.Игра", который мы приурочим ко Дню защитника Отечества, объединит ребят со всей страны. Проект даст им возможность проверить свои знания, почувствовать дух интеллектуального соперничества и сопричастность к великому наследию. Уверен, что для ребят чемпионат станет не только интеллектуальным вызовом, но и мотиватором для дальнейшего изучения истории. Победителей мы будем ждать на центральной площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По итогам игры будет составлен всероссийский рейтинг, команда, занявшая в нем первое место, сможет поехать на центральную площадку федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. Марафон пройдет с 28 по 30 апреля, и его главной темой станет 80-летие Великой Победы.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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