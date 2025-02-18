Учащихся Самарской области приглашают принять участие в чемпионате "Знание.Игра"

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества пройдет чемпионат "Знание.Игра". Победители тематической игры получат возможность поехать в Москву на федеральный просветительский марафон "Знание.Первые".
Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте "Знание.Игра". Предстоящая интеллектуальная игра Российского общества "Знание" станет специальным форматом федерального просветительского марафона "Знание.Первые" и будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Участникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся исторических дат, героев, терминологии и символов этих двух событий.
В чемпионате примут участие порядка 5000 команд школьников и студентов СПО в возрасте от 14 до 18 лет. Игра пройдет во всех федеральных округах страны и будет состоять из 3 туров по 7 тематических вопросов в каждом.
"Чемпионат "Знание.Игра", который мы приурочим ко Дню защитника Отечества, объединит ребят со всей страны. Проект даст им возможность проверить свои знания, почувствовать дух интеллектуального соперничества и сопричастность к великому наследию. Уверен, что для ребят чемпионат станет не только интеллектуальным вызовом, но и мотиватором для дальнейшего изучения истории. Победителей мы будем ждать на центральной площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
По итогам игры будет составлен всероссийский рейтинг, команда, занявшая в нем первое место, сможет поехать на центральную площадку федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. Марафон пройдет с 28 по 30 апреля, и его главной темой станет 80-летие Великой Победы.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.