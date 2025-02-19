АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

После проведения проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключен реконструированный участок перехода магистрального нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев через ручей Среднее Аверкино в Похвистневском районе Самарской области. На период производства работ транспортировка нефти планово останавливалась на срок до 72 часов.

Строительные работы велись с начала 2024 года. За это время проведен комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 1200 мм в нитку протяженностью около 1 км. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки.

Перед подключением участка проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия.

По результатам технической диагностики выполнены работы по ремонту и замене запорной арматуры. Заменена задвижка на нефтеперекачивающей станции "Бородаевка-2", на станции смешения нефти пл. "Самара" специалисты выполнили средний ремонт восьми задвижек. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 100 сотрудников, использовано более 50 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральный нефтепровод и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.