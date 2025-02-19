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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После проведения проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключен реконструированный участок перехода магистрального нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев через ручей Среднее Аверкино в Похвистневском районе Самарской области. На период производства работ транспортировка нефти планово останавливалась на срок до 72 часов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительные работы велись с начала 2024 года. За это время проведен комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 1200 мм в нитку протяженностью около 1 км. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки.

Перед подключением участка проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия.

По результатам технической диагностики выполнены работы по ремонту и замене запорной арматуры. Заменена задвижка на нефтеперекачивающей станции "Бородаевка-2", на станции смешения нефти пл. "Самара" специалисты выполнили средний ремонт восьми задвижек. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 100 сотрудников, использовано более 50 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральный нефтепровод и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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