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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2024 год

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В числе основных направлений — контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасности и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала, проведение медицинских осмотров, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. В 2024 году проведено более 24 тыс. лабораторных исследований по мониторингу вредных факторов производственной среды.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В минувшем году проведена специальная оценка условий труда на 1,1 тыс. рабочих мест. Для повышения уровня культуры производственной безопасности в условиях высокотехнологичного производства 1,2 тыс. работников прошли обучение в области охраны труда.

В 2024 году в АО "Транснефть - Приволга" и филиалах было проведено свыше 1 тыс. плановых учебно-тренировочных занятий. В марте 2024 года под руководством МЧС России проводилось командно-штабное учение по отработке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024 году.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование предприятия успешно прошло очередную аттестацию в Министерстве энергетики РФ на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Для мотивации работников проводятся тематические соревнования. Так, в минувшем году в конкурсе на звание "Лучшее подразделение по охране труда" победу завоевал коллектив ГПС "Тингута" Волгоградского РНУ.

В рамках работы Системы развития Транснефть (СРТ) — ОПТИМУМ с целью трансформации культуры безопасного поведения и повышения коллективной ответственности за достижение общего результата в АО "Транснефть - Приволга" введена в опытно-промышленную эксплуатацию программа "Система рейтинговой оценки" (СРО). Программа представляет собой модуль мероприятий, предназначенный для правильного планирования работ структурных подразделений филиалов Общества на месяц, проведения экспертного анализа исполненных мероприятий и получения рейтинговой оценки за выполнение.

В апреле 2024 года состоялся внешний инспекционный аудит следующих систем: экологического менеджмента, энергетического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. В ходе проверки было установлено, что все системы менеджмента развиваются в соответствии с принципом постоянного улучшения.

Компания организовывает физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, продвигая идеи здорового образа жизни.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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