АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2024 год

В числе основных направлений — контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасности и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала, проведение медицинских осмотров, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. В 2024 году проведено более 24 тыс. лабораторных исследований по мониторингу вредных факторов производственной среды.

В минувшем году проведена специальная оценка условий труда на 1,1 тыс. рабочих мест. Для повышения уровня культуры производственной безопасности в условиях высокотехнологичного производства 1,2 тыс. работников прошли обучение в области охраны труда.

В 2024 году в АО "Транснефть - Приволга" и филиалах было проведено свыше 1 тыс. плановых учебно-тренировочных занятий. В марте 2024 года под руководством МЧС России проводилось командно-штабное учение по отработке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024 году.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование предприятия успешно прошло очередную аттестацию в Министерстве энергетики РФ на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Для мотивации работников проводятся тематические соревнования. Так, в минувшем году в конкурсе на звание "Лучшее подразделение по охране труда" победу завоевал коллектив ГПС "Тингута" Волгоградского РНУ.

В рамках работы Системы развития Транснефть (СРТ) — ОПТИМУМ с целью трансформации культуры безопасного поведения и повышения коллективной ответственности за достижение общего результата в АО "Транснефть - Приволга" введена в опытно-промышленную эксплуатацию программа "Система рейтинговой оценки" (СРО). Программа представляет собой модуль мероприятий, предназначенный для правильного планирования работ структурных подразделений филиалов Общества на месяц, проведения экспертного анализа исполненных мероприятий и получения рейтинговой оценки за выполнение.

В апреле 2024 года состоялся внешний инспекционный аудит следующих систем: экологического менеджмента, энергетического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. В ходе проверки было установлено, что все системы менеджмента развиваются в соответствии с принципом постоянного улучшения.

Компания организовывает физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, продвигая идеи здорового образа жизни.