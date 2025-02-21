В регионе введут новые выплаты для бойцов СВО

В Самарской области начнут действовать новые меры поддержки для бойцов, повторно заключивших контракт и для офицеров, уходящих на СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Принял решения о новых мерах региональной поддержки всех, кто заключит контракт с Минобороны России. Они начнут действовать с 24 февраля", — заявил губернатор.
Так, 2,1 млн руб. регион будет выплачивать всем гражданам, заключившим контракт. 3,6 млн руб. от Самарской области получат офицеры, которые примут решение отправиться на СВО. И 3,6 млн руб. предусмотрено для бойцов, которые повторно заключат контракт с Минобороны России.
Вячеслав Федорищев уточнил, что региональные выплаты будут оформляться дополнительно к федеральным.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.