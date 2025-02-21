В регионе введут новые выплаты для бойцов СВО

В Самарской области начнут действовать новые меры поддержки для бойцов, повторно заключивших контракт и для офицеров, уходящих на СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Принял решения о новых мерах региональной поддержки всех, кто заключит контракт с Минобороны России. Они начнут действовать с 24 февраля", — заявил губернатор.

Так, 2,1 млн руб. регион будет выплачивать всем гражданам, заключившим контракт. 3,6 млн руб. от Самарской области получат офицеры, которые примут решение отправиться на СВО. И 3,6 млн руб. предусмотрено для бойцов, которые повторно заключат контракт с Минобороны России.

Вячеслав Федорищев уточнил, что региональные выплаты будут оформляться дополнительно к федеральным.