В Самаре сгорела автомойка

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Во вторник, 25 февраля, в Самаре произошел пожар на автомойке. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области