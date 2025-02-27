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АО "Транснефть - Приволга" — победитель регионального этапа премии в области общественных коммуникаций "Серебряный Лучник"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект службы общественных коммуникаций АО "Транснефть - Приволга" отмечен в финале регионального этапа Национальной премии в области общественных коммуникаций "Серебряный лучник — Самара, 2024". Победителем стал проект по информационному сопровождению конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии ПАО "Транснефть", он был представлен в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Конкурс "Лучший по профессии ПАО "Транснефть" проходил Самаре в августе 2024 года. Сотрудниками службы общественных коммуникаций АО "Транснефть - Приволга" было организовано оперативное освещение конкурса в телеграм-канале "Лучший по профессии", также часть материала размещалась в социальной сети "ВКонтакте", транслировалась в Rutube и на сайте ПАО "Транснефть". Основным контентом телеграм-канала стали информационные сообщения с различных локаций конкурса, интервью с организаторами и участниками, видеодневники соревнования, мотивирующие посты. На информационных площадках размещались фоторепортажи с мест проведения конкурса. Всего было опубликовано более 80 сообщений и 7 видеодневников.

Для повышения вовлеченности и лояльности участников команд и болельщиков был организован фотоконкурс, посвященный достопримечательностям г. Самары. Количество подписчиков канала за период проведения конкурса значительно выросло. Общее количество просмотров размещенных сообщений составило около 350 тыс. Посты вызвали живую реакцию, пользователи поставили более 6 тыс. отметок "нравится" и порядка 400 комментариев.

Несомненный интерес вызвали прямые трансляции торжественного открытия и закрытия конкурса, соревнований машинистов экскаватора и водителей грузового автомобиля с привлечением специалистов команды "КАМАЗ-Мастер", организованные, в том числе в телеграм-канале конкурса, в Rutube и на официальном сайте ПАО "Транснефть". За видеотрансляциями в телеграм-канале наблюдали сотни сотрудников компании и ее дочерних обществ. Также росло количество прямых просмотров на Rutube.

Одновременно с размещением материалов в социальных медиа и внутренних корпоративных площадках АО "Транснефть - Приволга" осуществлялось освещение конкурса в региональных СМИ, телеканалах и социальных сетях. В рамках инфокампании было подготовлено 18 публикаций и 6 видеосюжетов.

"Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" занимает особенное положение в премии "Серебряный Лучник". Деятельность специалиста в области общественных связей начинается именно с взаимодействия с внутренней аудиторией. У каждой компании есть свои традиционные события, направленные на формирование репутации в среде сотрудников. Конкурс "Лучший по профессии" — ежегодное масштабное мероприятие в жизни предприятий "Транснефть". Но в этом и заключается главная трудность: перед организаторами встает задача — придумать и провести событие, которое будет лучше, эффективнее предыдущих. Компании "Транснефть - Приволга" удалось реализовать яркий проект, который останется не только в памяти участников, но и в исторической памяти предприятия прежде всего благодаря правильно выбранному и эффективно отработанному ключевому каналу коммуникаций — конкурсному Телеграм каналу. Думаю, что этот проектный опыт не только ляжет в основу будущих конкурсов компании, но может быть изучен и использован предприятиями, которые проводят аналогичные соревнования", — прокомментировала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии в "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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