АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. На период производства работ транспортировка нефти по трем нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.

Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления выполнили вырезку участка МН Муханово — Куйбышев. Завершен ремонт 11 единиц запорной арматуры нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк и Альметьевск — Куйбышев-2: промыты и очищены детали, заменены соединения для обеспечения герметичности. На МН Бугуруслан — Сызрань произведена замена одной единицы запорной арматуры диаметром 500 мм. Вместо демонтированной задвижки, срок безопасной эксплуатации которой истек, установлена новая, полностью отвечающая требованиям ПАО "Транснефть".

На блочных комплектно-насосных станциях "Поповка" и "Ерзовка" отключено по одному магистральному насосу для последующей замены коллекторов насосов. Также от технологической схемы НПС "Зимовники" отключен магистральный насосный агрегат для замены на современный, отечественного производства.

На блоках измерения количества и качества нефти линейных производственно-диспетчерских станций "Ефимовка", "Кузьмичи" и "Караичево" вырезаны шаровые краны. Кроме того, на ЛПДС "Ефимовка" вырезан дренажный фильтр подпорного насосного агрегата. Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 240 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в полном объеме.