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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. На период производства работ транспортировка нефти по трем нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.

Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления выполнили вырезку участка МН Муханово — Куйбышев. Завершен ремонт 11 единиц запорной арматуры нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк и Альметьевск — Куйбышев-2: промыты и очищены детали, заменены соединения для обеспечения герметичности. На МН Бугуруслан — Сызрань произведена замена одной единицы запорной арматуры диаметром 500 мм. Вместо демонтированной задвижки, срок безопасной эксплуатации которой истек, установлена новая, полностью отвечающая требованиям ПАО "Транснефть".

На блочных комплектно-насосных станциях "Поповка" и "Ерзовка" отключено по одному магистральному насосу для последующей замены коллекторов насосов. Также от технологической схемы НПС "Зимовники" отключен магистральный насосный агрегат для замены на современный, отечественного производства.

На блоках измерения количества и качества нефти линейных производственно-диспетчерских станций "Ефимовка", "Кузьмичи" и "Караичево" вырезаны шаровые краны. Кроме того, на ЛПДС "Ефимовка" вырезан дренажный фильтр подпорного насосного агрегата. Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 240 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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