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Образование Общество

ПривГУПС будет учитывать достижения в Движении Первых при поступлении

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский государственный университет путей сообщения стал первым вузом в Самарской области, который принял решение учитывать достижения абитуриентов в Движении Первых при поступлении. Этот шаг открывает новые возможности для молодежи, желающей развивать свои навыки и строить успешную карьеру.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

ПривГУПС предложил ряд критериев, которые позволят абитуриентам заработать дополнительные баллы на основании их достижений. Поступающие смогут получить семь баллов за победу или призовое место в федеральных проектах Движения Первых, а также пять баллов за аналогичные достижения в региональных проектах. Кроме того, участие в Совете Первых на муниципальном и/или региональном уровне в течение не менее шести месяцев, а также организация не менее 10 мероприятий в рамках Движения Первых принесут пять баллов.

"Мы рады, что ПривГУПС стал первым вузом, который так высоко оценил значимость участия молодежи в Движении Первых. Это решение открывает больше возможностей для развития молодых людей, позволяя им реализовать свои инициативы и навыки в родном регионе. Надеюсь, что в будущем и другие вузы Самарской области присоединятся к этой инициативе", — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

В ПривГУПС уже существовала поддержка для бойцов Российских студенческих отрядов и для тех, кто активно проявляет себя в добровольческой деятельности, теперь возможности для абитуриентов стали еще шире.

"Активная гражданская позиция и участие в общественной жизни — это те качества, которые необходимы для успешной профессиональной карьеры. Учет достижений в Движении Первых при поступлении не только укрепит наши связи с молодежью, но и поспособствует формированию ответственных и целеустремленных специалистов, которые будут активно участвовать в развитии нашего региона", — сказал Максим Гаранин.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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