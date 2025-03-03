"Ростелеком" подключил к гигабитной сети 30 сёл в Самарской области

В прошлом году "Ростелеком" охватил оптикой 30 населенных пунктов Самарской области. Более 20 тысяч семей, проживающих в частных домах, теперь могут пользоваться цифровыми сервисами компании.
Специалисты провайдера проложили более 350 километров волоконно-оптических линий. Новая инфраструктура связи обеспечивает скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Индивидуальные жилые дома подключаются напрямую к сети по современной технологии доступа к интернету — GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть).
В 2024 году количество сельчан, получивших доступ к интернету от "Ростелекома", в регионе увеличилось вдвое. В некоторых селах губернии оптикой компании охвачены более тысячи домохозяйств: в Шентале их 1 250, в Узюкове — 1 300, в Шигонах — 1 500, в Богатом — 1 760.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Строительство гигабитных сетей и модернизация оборудования позволяют нам не только обеспечивать доступ к сети новым пользователям, но и улучшать сервис для постоянных клиентов. В прошлом году мы переключили с меди на оптику около двух тысяч абонентов. Теперь им доступны различные цифровые сервисы".
Сергей Пронькин, житель села Большая Черниговка:
"Как только у нас появился скоростной интернет, внуки стали приезжать гораздо чаще. Теперь они не скучают: смотрят фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, общаются с друзьями в мессенджерах, занимаются онлайн с репетиторами".
"Ростелеком" предлагает жителям сёл, где построена оптика, услуги домашнего интернета, телевидения, видеонаблюдения и мобильной связи. Компания разработала гибкую систему пакетных предложений. Абоненты могут менять параметры скорости доступа к сети и добавлять к тарифу дополнительные опции.
В 2024-м компания строила оптику не только в селах — гигабитная сеть появилась в частных секторах Октябрьска и Тольятти. В этом году работа по проведению высокоскоростного интернета в кварталы индивидуальной жилой застройки будет продолжена.
Подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно получить на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
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