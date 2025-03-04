Почти 1000 земских докторов и фельдшеров за 5 лет трудоустроились в медучреждения Самарской области

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников.
В 2024 году к коллективу Приволжской центральной районной больницы присоединились 6 участников программы, среди которых врач-инфекционист Игорь Заяц. Специалист окончил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, после чего работал в разных странах. В прошлом году переехал в Приволжский район и стал участником программы "Земский доктор". На сегодняшний день оказывает медицинскую помощь жителям села Приволжье.
В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.
"Самарская область давно привлекала меня. Пока я сосредоточен на лечебной работе и диспансеризации населения, моя жена тоже готовится к переезду сюда. Участие в программе "Земский доктор" стало важным фактором, который подтолкнул нас к этому решению", — рассказал Игорь Валериевич.
Напомним, сумма выплат составляет 500/750 тысяч рублей для средних медицинских работников и 1/1,5 млн. рублей соответственно для врачей в зависимости от удаленности территории, где трудоустроится специалист.
В Приволжском районе действует комплекс мер по привлечению специалистов в медучреждения.
"Большое внимание уделяется социальной поддержке медицинских работников. Администрация района компенсирует стоимость аренды съёмного жилья. Кроме того, в прошлом году в села Тростянка, Софьино и Заволжье трудоустроились молодые фельдшеры, которые также получили финансовую поддержку. На данный момент в планах — провести обучение фельдшеров на водительские права, чтобы обеспечить их служебными автомобилями. Это улучшит доступность медицинской помощи", — подчеркнул главный врач Приволжской ЦРБ Антон Денчик.
В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
На развитие системы здравоохранения, в том числе привлечение кадров в медучреждения также выделены дополнительные средства из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас