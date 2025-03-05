Прокурор Самарской области возмутился ситуацией со школами

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий раскритиковал ситуацию в региональной системе образования. В своем выступлении на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона в среду, 5 марта, он заявил о лакировании действительности со стороны минобра и удивился отказу от текущего ремонта ряда школ.

"Несмотря на немалое финансирование мероприятий по строительству объектов образования, остается острой проблема переполненности классов. В 2024 году во вторую смену учились более 46 тысяч школьников", — сказал прокурор области.

Напомним, президент Владимир Путин еще в 2018 г. ставил задачу перехода к обучению в школах в одну смену.

Сергей Берижицкий также поручил проверить, почему министерство образования отказалось от текущих ремонтов школ на сумму около 800 млн руб., в то время как фиксируются случаи обрушения потолков в классах.

"Методы, которые применяет министерство образования для лакирования статистических показателей, граничат с уголовным правом. Речь идет об искаженных документах о готовности школ к новому учебному году, после подписания которых обваливаются потолки, отсутствует отопление, течет крыша и так далее", — отметил он.

Прокурор региона попросил коллег самостоятельно пройти маршрутами, которыми дети ходят в школы, и добиться устранения выявленных при этом недостатков в содержании тротуаров, освещении и других.