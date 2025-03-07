Лучшие в своем деле: в самарском колледже СКСПО проходит региональный этап чемпионатного движения «Профессионалы»

Главная цель Всероссийских соревнований – поддержка талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. В Самарской области конкурс принимают 23 профессиональные образовательные организации. Одной из площадок стал самарский колледж сервиса производственного оборудования имени героя Российской федерации Е.В. Золотухина (ГАПОУ СКСПО). В каких компетенциях здесь испытывали свои навыки студенты из колледжей и техникумов региона? Об этом и многом другом – в нашем репортаже.

Профессиональная площадка для чемпионата

На базе ГАПОУ СКСПО организованы конкурсные локации по компетенциям "Сварочные технологии", "Производство металлоконструкций", "Слесарная работа с металлом", "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома".

Образовательное учреждение выбрано не случайно: колледж с 2013 года принимает участие в конкурсах профессионального мастерства.

"Со временем мы совершенствовали свою материальную базу. На сегодняшний день все наши площадки, на которых проходит чемпионат, соответствуют необходимым требованиям к проведению подобных соревнований", — рассказал директор СКСПО Владимир Георгиевич Бодров.

Автор фото: Ирина Попова

Колледж не только принимает, но и активно участвует в конкурсах профессионального мастерства.

"В этом году у нас ребята соревнуются по восьми компетенциям. Это фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, слесарная работа с металлом, работы на токарных универсальных станках, сварочные технологии, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, кузовной ремонт и туризм", — перечислил Владимир Георгиевич. Также он отметил, что студенты колледжа, которые приняли участие в чемпионате, независимо от того, заняли или нет они призовые места, будут поощрены поездками.

При поддержке предприятий

В работе чемпионата активное участие принимают предприятия-работодатели. На соревнованиях они выступают в роли индустриальных экспертов и вместе с экспертами-наставниками оценивают готовые конкурсные работы.

Команда экспертов по компетенции "Сварочные технологии". Автор фото: Ирина Попова

Команда экспертов компетенции "Производство металлоконструкций". Автор фото: Ирина Попова

Например, по сварочным технологиям экспертом стал главный сварщик компании "КРОНЕ-Автоматика", в направлении по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома ребят оценивают директора управляющих компаний, в компетенции "Производство металлоконструкций" — выпускник СКСПО, который сегодня трудится сварщиком на заводе "Продмаш" Павел Кашеваров. К слову, Павел некоторое время назад участвовал в аналогичных соревнованиях и дошел до всероссийского финала и занял 4 место в этой же компетенции, где сегодня он уже — индустриальный эксперт.

Павел Кашеваров — выпускник колледжа СКСПО. Автор фото: Ирина Попова

"Опыт, конечно, приобрел большой. Долго готовился, ездил на тренировки на завод, перед чемпионатом было страшно и волнительно. Но сейчас по прошествии времени уже понимаю, что все было не так уж и сложно", — вспоминает Павел. Он подбадривает конкурсантов, наблюдает за процессом, подсказывает, если видит какие-то ошибки: "В целом все ребята молодцы, очень стараются".

В сварке есть и девушки

На "Производстве металлоконструкций" студенты должны продемонстрировать умение читать чертежи, выполнять черчение на металле, произвести рубку металла и из этого металла собрать определенную конструкцию — пресс, который после его изготовления обязательно должен пройти проверку. Также дополнительно ребята показывают свои навыки в разных видах сварки: ручная дуговая, аргонная дуговая, полуавтоматическая.

Среди ребят-участников в этой компетенции есть одна девушка. Это Полина Школьникова. Историю ее участия в чемпионате можно назвать уникальной.

Автор фото: Ирина Попова

Девушка учится в Красноярском государственном техникуме на воспитателя детского сада. Но когда стало известно о чемпионате, в котором, кстати, очень много традиционных "женских" компетенций, Полина сразу поняла, что ей нужно попробовать себя в сварке и работе с металлоконструкциями: "Я почему-то была уверена, что у меня получится, хотя до этого ни разу в жизни не держала в руках ни сварочный аппарат, ни дрель". Примерно месяц она с нуля училась новым умениям, затем успешно прошла отборочные соревнования и теперь пробует свои силы в региональных.

"Почему-то у меня прямо с первого раза получилось. Мой куратор сначала удивлялся и спрашивал: "Откуда ты знаешь, как это делается?". Я говорю: "Я не знаю, я просто попробовала, и получилось", — рассказывает Полина.

По ее словам, в конкурсной работе для нее труднее всего резать металл и измерять нужные величины с точностью до миллиметра.

С конкурсантами-парнями Полина держится строго. Замечает их снисходительный взгляд, мол, девочка, ничего у нее не выйдет. Но будущий воспитатель детского сада в себе уверена: "Я для себя сюда пришла, мне интересно пройти этот путь, и я буду продолжать".

Укрощают разные металлы

На площадке сварочных технологий свои компетенции демонстрировали шесть участников. Перед тем как попасть сюда, они прошли отборочный этап, в котором участвовало 16 человек из разных уголков Самарской области.

Источник фото: предоставлено колледжем СКСПО

"Конкурсное задание для сварщиков включает в себя 7 модулей — это заготовки из разных металлов: из обычной стали, высоколегированной стали, из нержавеющей стали, из алюминия. Для каждого из этих металлов есть определенный способ варки, который конкурсанты и должны использовать. Это достаточно объемное задание, его выполнение занимает 18 часов. Ребята работают три дня по 6 часов. Эксперты будут оценивать каждый сваренный модуль по нескольким критериям", — сообщил главный эксперт по компетенции "Сварочные технологии", мастер производственного обучения СКСПО Максим Рогов.

Мастера на все руки

В локации "Слесарная работа с металлом" работают ребята с универсальными навыками. Потому что в этой компетенции объединены разные виды работ: слесарная, сварочная, сверлильная, работа в специализированных программах. Участники соревнований сами разрабатывают, перерисовывают чертежи в зависимости от размеров, делают раскладки для последующей работы.

"После они размечают все детали на металле, вырезают, обрабатывают от заусенцев, сверлят, гнут и полностью собирают конструкцию с помощью сварки или закрепок", — пояснил главный эксперт по направлению слесарной работы, мастер производственного обучения СКСПО Артем Мироненко. Он отметил, что эти соревнования способствуют сплочению конкурсантов из разных колледжей и техникумов области.

Автор фото: Ирина Попова

"Азарт, конечно, присутствует, но при этом ребята в подготовительный день помогали друг другу в настройке оборудования, потому что кто-то с этим оборудованием не работал. Меняли расположение инструментов и станков в самих кабинках, чтобы каждому было удобно работать. При выполнении первого модуля даже подсказывали друг другу", — поделился своими наблюдениями Артем Андреевич. "Участвуя в таких соревнованиях, парни начинают гораздо взрослее воспринимать всё происходящее вокруг них. Понимают, что есть что-то определённое, что они делают в данный момент времени, и это важно. Всё остальное отходит на второй план до определённого времени. Это и помогает им сосредоточиться и в дальнейшем развиваться по своему направлению обучения", — резюмировал эксперт.

Вот так выглядят изделия, которые ребята изготавливают во время конкурсов профессионального мастерства. Автор фото: Ирина Попова

Пяти конкурсантам этой компетенции предстоит выполнить 6 модулей, на это отведено 19 часов.

Наладят коммуникации с собственниками жилья

В аудитории, где идут соревнования по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома, оборудованы 5 рабочих мест. Они оснащены всем необходимым для того, чтобы конкурсанты правильно составили документацию по собранию собственников дома для передачи в Государственную жилищную инспекцию. Ребятам нужно знать законодательную базу в сфере ЖКХ и детали оформления протоколов по итогам собрания собственников. Это первый модуль соревнований. А второй — практический: общение с собственниками. В роли последних будут выступать волонтеры. По легенде соревнований волонтеры-собственники квартир пришли к представителям управляющей компании с какой-либо проблемой или предложением.

Автор фото: Ирина Попова

"Конкурсантам предстоит настроить коммуникацию с активными собственниками, негативно настроенными собственниками и с представителями ресурсоснабжающих организаций. Активного собственника нужно проконсультировать о его дальнейших шагах, если он пришел с предложением. Негативно настроенного собеседника перестроить, чтобы он вел себя более спокойно, и в итоге прийти к общему знаменателю", — рассказали эксперты площадки.

За работой — эксперты компетенции "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". Автор фото: Ирина Попова

Победителей и призеров соревнований наградят медалями, ценными призами. Конкурсанты, занявшие первые места в компетенциях, будут представлять Самарскую область на межрегиональном чемпионате. Но самое главное — студенты получат возможность пройти стажировку на предприятиях-партнерах чемпионата. А это значит, что ребят ждет новый этап профессионального роста.