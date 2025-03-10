В Новокуйбышевске на складе тушат пожар повышенной сложности

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В понедельник, 10 марта, в 8:14 на складе по ул. Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.