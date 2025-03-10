В Новокуйбышевске на складе тушат пожар повышенной сложности

В понедельник, 10 марта, в 8:14 на складе по ул. Молодогвардейская, 26 в Новокуйбышевске вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарные установили, что горит одно из складских помещений, площадь пожара составила 1500 кв. метров.
В 8:25 был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2.
В региональном управлении МЧС России сообщают, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Борьба с огнем продолжается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !