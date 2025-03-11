Пожарные спасли человека при тушении квартиры в Кинеле

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В понедельник, 10 марта, в 18:15 произошел пожар в доме на ул. ж/д Советская в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.