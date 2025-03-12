В Тольятти возбудили уголовное дело из-за поджога машины

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 12 марта, местный житель сообщил в полицию о том, что кто-то сжег его автомобиль.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас они пытаются установить личность злоумышленника.