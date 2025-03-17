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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Реактор" - 4:1

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская молодежная команда вновь была сильнее нижнекамского "Реактора".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Всего одна перестановка произошла в составе "Ладьи" в преддверии повторной игры с нижнекамцами — местами в пятерках поменялись Артемий Кузнецов и Иван Кулагин, причем последний теперь стал тринадцатым нападающим в заявке.

Подопечные Сергея Лопушанского ударно провели начало матча и сумели добиться быстрого отрыва в две шайбы — на исходе 3-й минуты счет открыл Михаил Ворфоломеев, реализовавший большинство после прицельного броска с кистей, а в середине периода Артемий Кузнецов воспользовался передачей Александра Государева и по центру пробил Семена Любалина. 2:0. Нельзя сказать, что "Реактор" не пытался как-то ответить, однако Данила Овчарик достаточно спокойно отражал все угрозы соперника.

Во второй трети нижнекамцы все-таки взломали оборону "Ладьи" и на 26-й минуте Иван Бирдычкин сократил отставание до минимума. 2:1. К счастью, тольяттинский коллектив вскоре вернул разницу в "+2" благодаря Марату Павлову, который завершил контратаку "3 в 1" и возникшую перепасовку с Александром Бажухиным хлестким броском в цель — 3:1. Далее команды продолжили создавать опасные моменты и обмениваться попаданиями в каркас ворот, но цифры на табло остались прежними.

В заключительной двадцатиминутке гости стремились переломить ход встречи и под занавес матча выпустили шестого полевого вместо голкипера, однако все это обернулось еще одной пропущенной шайбой. За 13 секунд до финальной сирены Александр Бажухин поразил пустые ворота и установил окончательный результат — 4:1.

Следующий поединок "Ладья" вновь проведет на домашней площадке и 20 марта соперником тольяттинцев станет "Спутник".

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