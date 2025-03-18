Самарская область принимает участие во всероссийских командно-штабных учениях по ликвидации последствий половодья

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Во вторник и среду, 18 и 19 марта, во всех субъектах страны проводятся командно-штабные учения (КШУ) по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.