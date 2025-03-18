Самарская область принимает участие во всероссийских командно-штабных учениях по ликвидации последствий половодья

Во вторник и среду, 18 и 19 марта, во всех субъектах страны проводятся командно-штабные учения (КШУ) по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
КШУ запланированы также на территории Самарской области.
Учения пройдут в 2 этапа. Сегодня силы РСЧС региона отработают практические мероприятия по ликвидации последствий условных ЧС в поселке Сухая Вязовка в Волжском районе. Завтра будет проверена готовность сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами, взаимодействие между подразделениями пожарной охраны различных видов и лесопожарных формирований в п. Волжском Красноярского района.
Населению рекомендуется соблюдать спокойствие, уступать дорогу спецтехнике. Учения плановые.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????