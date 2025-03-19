В с. Большая Рязань произошел крупный пожар в частном доме

Во вторник, 18 марта, около 9:15 произошел пожар на ул. Лесной в с. Большая Рязань, там горел частный дом на площади 130 кв. м, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены восемь пожарных-спасателей и добровольной пожарной команды Большая Рязань. Пожар удалось ликвидировать в 10:45.

Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.