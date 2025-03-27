В Ставропольском районе утром произошел крупный пожар в частном подворье

В четверг, 27 марта, в 6:09 поступило сообщение о пожаре в с. Нижнее Санчелеево на ул. Чапаева, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Прибывшими подразделениями было установлено, что горит частный дом и надворные постройки на площади 170 кв. м. В 7:20 пожар ликвидирован силами 16 специалистов и пяти единиц техники.