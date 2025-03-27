В Тольятти на пожаре в квартире погиб мужчина

В Тольятти 26 марта в 22:40 поступило сообщение о пожаре на ул. Фрунзе. Там в квартире на 1 этаже горели домашние вещи и мебель.

В 23:03 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м силами 22 спасателей и восьми единиц техники.

На пожаре погиб 45-летний мужчина. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.