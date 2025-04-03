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Диана Шнайдер с победы начала турнир в Чарльстоне

ЧАРЛЬСТОН. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 2 апреля, на грунтовом турнире WTA-500 в Чарльстоне 14-я ракетка мира Диана Шнайдер, имевшая шестой номер посева, встречалась с 59-м номером рейтинга Полиной Кудерметовой, пишет championat.com.

Шнайдер, которой 2 апреля исполнился 21 год, в первом круге не играла, а ее ровесница Кудерметова победила Ирину Бегу (6:3, 6:4).

Ранее Шнайдер и Кудерметова-младшая дважды сражались друг с другом, однако на уровне основных сеток турниров WTA пересеклись лишь однажды. Тот матч в Гамбурге в 2023 году выиграла Диана, победившая Полину со счетом 6:0, 4:6, 6:1. В этот раз она также оказалась сильнее.

Обе теннисистки не сразу вошли в игру и в первых геймах зарабатывали очки в основном на ошибках соперницы, а не благодаря своим действиям. Шнайдер и Кудерметова обменялись брейками, после чего Диана всерьез взялась за дело. Свой гейм она взяла под ноль, а на приеме дожала Полину с третьего брейк-пойнта — 3:1. Кудерметова не собиралась сдаваться и провела обратный брейк, после чего сравняла счет — 3:3. Но на большее ее не хватило. Следующие три гейма забрала Шнайдер: в восьмом гейме она снова взяла чужую подачу, а затем подала на сет, пусть и не без трудностей, лишь с третьего сетбола, — 6:3 за 31 минуту.

Вторую партию Шнайдер начала с брейка, однако Кудерметова не была намерена отпускать ее. Во втором гейме Полина нацелилась на обратный брейк, но Диана отыграла оба брейк-пойнта и повела 2:0. В дальнейшем реальных возможностей взять гейм на приеме у Кудерметовой не было. Более того, в седьмом гейме Шнайдер еще раз взяла чужую подачу, после чего под ноль подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 3 минуты. Именинница допустила семь двойных ошибок.

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