Самарский спортсмен стал призером первенства Европы по прыжкам в воду

В Греции проходит юниорское первенство Европы по прыжкам в воду.

В составе российской команды выступает спортсмен тольяттинской СШОР № 10 "Олимп", воспитанник тренера Ирины Донцовой Кирилл Косимов. Он стал призером в личных соревнованиях в возрастной группе 13-14 лет.

Он выиграл бронзу на трехметровом трамплине с результатом 437.50 балла.