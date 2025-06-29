Софья Палкина стала победительницей открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике

В Минске проходит открытый Кубок Республики Беларусь по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие российские спортсмены.

Золото в метании молота среди женщин с результатом 75,56 м выиграла тольяттинская спортсменка Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова.