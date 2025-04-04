В Новокуйбышевске горел лес на 3,4 га

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В четверг, 3 апреля, в 22:10 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 1 и 2 выделе 64 квартала Волжского лесничества Чапаевского участкового лесничества в Новокуйбышевске.