Из ТЦ "Эль Рио" эвакуировали 350 человек

В субботу, 5 апреля, в самарском ТЦ "Эль Рио" (Московское шоссе, 205) в Кировском районе произошло ЧП: в 13:03 из здания эвакуировали 350 человек, включая 170 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Спасателям поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшие подразделения установили, что на втором этаже в развлекательном парке произошло короткое замыкание воздушного компрессора без последующего горения.
"Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 350 человек, из них 170 детей", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !