Из ТЦ "Эль Рио" эвакуировали 350 человек

В субботу, 5 апреля, в самарском ТЦ "Эль Рио" (Московское шоссе, 205) в Кировском районе произошло ЧП: в 13:03 из здания эвакуировали 350 человек, включая 170 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасателям поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшие подразделения установили, что на втором этаже в развлекательном парке произошло короткое замыкание воздушного компрессора без последующего горения.

"Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 350 человек, из них 170 детей", — отмечается в сообщении.